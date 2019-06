Paola Comencini: «Conto da 75 euro in un bar romano, covo di ladri». E mostra lo scontrino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chesia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadini romani o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello che è successo aperò va oltre: la scenografa e costumista, figlia dello storico regista Luigi e sorella di Francesca e Cristina, anch’esse registe di successo, ha postato tutto sul suo profilo Facebook.Insieme ad altre due persone, la Comencini è andata(via della Conciliazione): «Eravamo al lavoro, non avevamo alternative e siamo finite in questo covo di ladri», ha raccontato. I tre hanno ordinato un piatto a testa di prosciutto e melone, una mezza minerale e due lattine di Coca Cola: al modico prezzo diOvviamente, di sentirsi sazi nemmeno l’ombra: «Abbiamo una fame tremenda - ha scritto Paola, molto arrabbiata - Il prosciutto citato erano due minuscole fettine. Mi fanno pena i turisti». Il dettaglio dei prezzi, come si vede nello scontrino postato sul social, è sconcertante:3,50 euro per una bottiglia d’acqua da mezzo litro. E dulcis in fundo,. Prezzi che più che fuori mercato, sono fuori di testa.