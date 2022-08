Incendio a Pantelleria, decine di case evacuate. In fuga anche Giorgio Armani e Marco Tardelli. Myrta Merlino sull'isola: «Situazione pericolosa»

Nel tardo pomeriggio di mercoledì a Pantelleria è divampato un doppio incendio che ha costretto alla fuga residenti e turisti. Tra questi anche Giorgio Armani (che era sull'isola ed è stato evacuato), Marco Tardelli e la compagna Myrta Merlino. Decine di case sono state evacuate dopo che le fiamme hanno cominciato ad avanzare pericolosamente. Sarebbero due gli incendi sull'isola: uno partito da Kamma e l’altro da Gadir.

Incendio a Pantelleria, cosa è successo

A colpire le fiamme la località Bugeber, nella parte nord-orientale dell'isola. Le fiamme sono alimentate dal forte vento di scirocco e - si sospetta - sarebbero state appiccate da piromani. Si sta procedendo ad evacuare alcune case. Tra queste anche il dammuso di Armani in località Gadir: lo stilista era sull'isola al momento dell'incendio, ma è stato evacuato e ha lasciato l'isola. Due i punti in cui il fuoco sarebbe divampato, infatti: uno a Kamma e l’altro a Gadir.

Sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. È stato una lunga giornata difficile anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.

Myrta Merlino sull'isola: «Situazione molto pericolosa, basta incendi dolosi»

E la giornalista Myrta Merlino è stata una delle persone costrette a lasciare l'isola: «Non riescono a spegnere l'incendio perché c'è vento e non fanno partire i canadair. La situazione sembra molto pericolosa, hanno evacuato tutti nella zona Gadir», ha detto al Messaggero. Poi ha testimoniato con delle foto sul suo profilo Instagram le fiamme che hanno assalito l'isola: «Dopo un'estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima».