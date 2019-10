Pantani, la madre incontra il pusher: «Lotto da 20 anni, dammi una mano»

Iene "Com'è morto Pantani", giovedì 24 ottobre su Italia1 a partire dalle 21.15, Alessandro De Giuseppe racconta tutti i particolari che non ancora tornano sulla ricostruzione ufficiale della morte del grande campione di ciclismo, con nuove interviste e testimonianze esclusive.



LEGGI ANCHE Pantani, alle Iene parla lo spacciatore: «Marco non è morto per cocaina, è stato ucciso» Nello speciale delle", giovedì 24 ottobre su Italia1 a partire dalle 21.15, Alessandro De Giuseppe racconta tutti i particolari che non ancora tornano sulla ricostruzione ufficiale della morte del grande campione di ciclismo, con nuove interviste e testimonianze esclusive.LEGGI ANCHE

Che situazione signora, io mi sto autoaccusando ma le sto dicendo che occorre seguire i soldi. I soldi non li ho presi io, mancano dei soldi. Sa cosa mi è stato risposto? Ci stai prendendo per il culo, i soldi li hai presi tu. E allora ho deciso di patteggiare, non la vogliono la verità…

, aggiunge Miradossa nel suo primo incontro con Tonina. Il servizio si conclude con la mamma di Pantani che propone a Miradossa di andare insieme a trovare Marco.

Non ce la faccio





, dice inizialmente l'uomo, ma poi accetta. Nelle ultime inquadrature si vedono i due mentre varcano insieme l'ingresso del cimitero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Faccia a faccia., la mamma di, incontra, il pusher che vendeva cocaina al Pirata. «Sono 20 anni che lotto e quello che voglio da te è una mano» ha detto la donna allo spacciatore.