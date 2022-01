Pandemia «come endemia, basta tamponare asintomaci: il bollettino giornaliero mette solo ansia». La teoria di Bassetti

Matteo Bassetti prova a guardare avanti. La Spagna si sta preparando a gestire la pandemia come un'influenza «e non vedo grosse differenze tra quel paese e l'Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell'ambito della ministero della Salute con meno teoria e più pratica. Anche l'Italia è pronta a svoltare da pandemia a endemia. Ci sono però troppe leggi, leggine, lacci e lacciuoli, che ci stanno complicando la vita in maniera impressionate. L'Italia con un cambio di passo segua il modello spagnolo». Così all'Adnkronos Salute il direttore Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

«Abbiamo quasi il 90% degli italiani che sono vaccinati (82%) o guariti dall'infezione, e in questi giorni con l'aumento imponente dei contagi più e più persone si stanno proteggendo anche in maniera naturale dall'infezione - ricorda Bassetti - Siamo quindi vicino all'immunità di gregge. Dobbiamo finire di fare alcune cose che andavano bene un anno fa ma oggi non vanno bene più: il report giornaliero dei contagi che francamente non fa altro che mettere ansia a chi lo legge; non ha più senso tamponare gli asintomatici concentriamoci su chi ha i sintomi come si fa con l'influenza; classifichiamo come casi Covid solo chi ha una polmonite, ascoltando i medici; corriamo con le terze dosi; mettiamo l'obbligo vaccinale - suggerisce l'infettivologo - per chi ancora non si è immunizzato perché sono queste le persone che affollano gli ospedali; ma poi occorre avere una visione diversa, avvantaggiare i vaccinati rispetto ai non immunizzati intervenendo sulla durata delle quarantene».