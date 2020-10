Covid e palestre, Spadafora: «In arrivo norme più stringenti»

Nuove norme in arrivo per le palestre. Il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo protocollo attuativo delle «Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme più stringenti. Lo annuncia il ministro Vincenzo Spadafora. «Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più», afferma il ministro.

LEGGI ANCHE --> Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di 2 settimane

Nel testo, che riguarda sia i gestori delle palestre, delle piscine e degli impianti sia gli sportivi in generale, oltre alle norme di comportamento viene dedicata particolare attenzione all'implementazione della raccolta dati, all'esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni previste dalle norme già in vigore, sottolinea Spadafora, il quale ha informato i colleghi in sede di Consiglio dei Ministri. Il testo è stato elaborato dopo l'approvazione del DPCM del 18 ottobre 2020, in collaborazione con il Coni, il Comitato italiano paralimpico, la Federazione Medico Sportiva Italiana, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con il contributo del gruppo di lavoro appositamente istituito dal Ministro Spadafora per seguire gli aspetti medico-sociali delle misure relative allo sport in relazione alla pandemia, e composto da qualificati esperti in campo medico provenienti dall'Istituto «Lazzaro Spallanzani», dall'Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» e dal Policlinico «Agostino Gemelli» (Francesco Vaia, Federico Vigevano e Giorgio Meneschincheri). «Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più - sottolinea Spadafora - Siamo ben consapevoli che con l'andare dei giorni le curve aumentano e che purtroppo potremmo trovarci di fronte a decisioni difficili. Quello che chiedo è semplicemente che attività che presentano rischi simili vengano trattate allo stesso modo».

Roma, il Covid colpisce anche la Primavera Femminile: 14 calciatrici contagiate

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA