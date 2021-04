Draghi diretta, conferenza stampa: «Precedenza alle attività all'aperto e alle scuole»

Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map sulla graduale uscita dalle restrizioni che affronterà l'Italia a partire dal 26 aprile.

«Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia, sono tre i blocchi di provvedimenti: le aperture, lo scostamento di bilancio e le opere che sono state messe in cantiere», esordisce così il presidente Draghi in conferenza stampa.

«La aperture: le decisioni di stamattina si anticipano al 26 di questo mese, l'introduzione della zona gialla: precedenza alle attività all'aperto e alle scuole», ha detto Draghi passando la parola molto presto al ministro Roberto Speranza in tema di riaperture (il premier ha ringraziato Speranza per il lavoro precedentemente svolto per arrivare a questi provvedimenti che vanno dalle scuole fino alle piscine).

«Le misure prese hanno prodotto risultati», ha detto il responsabile della Sanità.

Alla cabina di regia stamattina hanno partecipato il premier Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza e i capidelegazione della maggioranza, Mariastella Gelmini (Fi), Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Elena Bonetti (Iv). Al tavolo anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Anche il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, era presente e ha partecipato alla cabina di regia.

Ecco tutte le anticipazioni:

