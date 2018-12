Violenta la figlia e nasce una bambina: padre orco arrestato dopo quasi 20 anni di abusi

Dopo anni di abusi una giovane di 30 anni, grazie al sostegno del proprio compagno con cui vive nel Brindisino, ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite tra le mura domestiche. Il padre è così ora accusato di averla violentata per 20 anni. La ragazza, a seguito degli abusi subiti, nel 2010 ha avuto una bambina.Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni residente in un comune del Sud Salento. L'ordinanza di custodia cautelare è firmata dal gip di Lecce Cinzia Vergine su richiesta del sostituto procuratore Stefania Mininni. La vicenda, estremamente delicata e complessa, avrebbe avuto inizio nel 1995 quando la vittima era ancora minorenne. A confermare le accuse della giovane donna il test del Dna che ha confermato che la bimba nata è frutto dell'incesto.