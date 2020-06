Ostia, paura in mare: Valerio eroe per caso salva la vita a tre ragazzini in difficoltà

Tragedia sfiorata a Ostia con un eroe di nome Valerio che salva tre ragazzini dalle onde del mare agitato. Attimi di terrore oggi nelle acque antistanti la Spiaggia dei Cani, in lungomare Duca degli Abruzzi: un gruppo di sette adolescenti era risucchiato dalla corrente nelle acque alte e rischia di annegare, ma viene salvato dalla prontezza di riflessi di Valerio, un assistente bagnante che con coraggio e abnegazione ha sfidato le onde e salvato i ragazzini. La storia è raccontata da ilfaroonline.it. Già due persone si erano lanciate in acqua: Valerio, 25 anni, al terzo salvataggio, sfinito dallo sforzo, rischia lui stesso di soccombere ma ne esce comunque incolume. La Guardia Costiera ha aperto un’indagine per individuare eventuali responsabilità.



“Ho pensato seriamente di non farcela – racconta Valerio a ilfaroonline.it – Ho provato a urlare ma nessuno mi sentiva dalla riva, presi com’erano a soccorrere la ragazza che sembrava la più grave. Ho avuto paura ma alla fine ho trovato la soluzione: mi sono messo a dorso e mi sono fatto trascinare dalla corrente fino addosso alle scogliere. Mi sono ferito ad una spalla ma ho salvato comunque la pelle”. Ultimo aggiornamento: 23:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA