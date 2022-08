Orietta Berti, drone cade durante il concerto ad Agrigento: una donna ferita portata in ospedale

Momenti di paura ieri sera, 14 agosto, al concerto di Orietta Berti ad Agrigento, durante il quale un drone è improvvisamente precipitato sopra il pubblico in piazza, ferendo una donna che era seduta su una panchina. La donna ferita è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Concerto Fedez e J-Ax a Milano, in 20mila a ballare in Piazza Duomo TELEVISIONE Orietta Berti, la dichiarazione clamorosa a Ti Sento: «Sono... IN TV Il Cantante Mascherato, la frase di Facchinetti su Orietta Berti gela... LA SCENA Maxischermo si stacca e crolla sui ballerini al concerto della... SPETTACOLI Orietta Berti, in gara a Sanremo 2021

Il drone precipita durante il concerto

L'incidente è avvenuto mentre Orietta Berti si esibiva in piazzale Giglia, ad Agrigento. A precipitare è stato un drone utilizzato per effettuare foto dall'alto e riprese video aeree, gestito da un fotografo che stava immortalando lo spettacolo musicale.