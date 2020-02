Open Arms, Salvini: «Italia non aveva alcun obbligo»

Non spettava all'Italia indicare il porto sicuro. Questa la tesi di Matteo Salvini nella memoria difensiva sul caso Open Arms. «L'Italia non aveva alcuna competenza e alcun obbligo con riferimento a tutti i salvataggi effettuati dalla nave spagnola Open Arms» avvenuti «al di fuori di aree di sua pertinenza». Lo spiega Matteo Salvini nella sua memoria difensiva depositata alla Giunta per le immunità sul caso Open Arms. Lo dimostra - prosegue - lo scambio di corrispondenza tra La Valletta e Madrid nei primi giorni dell'agosto 2019. «È sicuramente lo Stato di bandiera della nave che ha provveduto al salvataggio - osserva Salvini - che deve indicare il Pos nei casi di operazioni effettuate in autonomia da navi Ong».

Open Arms - prosegue la memoria difensiva di Matteo Salvini - ha chiesto il Pos all'Italia la sera del 2 agosto ma, secondo l'ex ministro, non può ricadere sullo Stato italiano l'onere di una risposta di competenza di altri Stati. Open Arms poteva dirigersi verso altri Paesi che avevano l'obbligo di accoglierla. Il primo agosto il decreto firmato da ministero dell'Interno, Difesa e Infrastrutture impediva alla Open Arms ingresso, sosta e transito e nulla cambiava il provvedimento del Tar del 14 agosto: non si può confondere - prosegue la memoria - l'ingresso in acque territoriali, a fini di sicurezza e navigazione e di assistenza alle persone bisognevoli, con il diritto allo sbarco e all'attracco. Lo confermano gli stessi legali di Open Arms che il 19 agosto chiedono una integrazione al precedente decreto cautelare del Tar per consentire approdo e sbarco. Salvini ricorda che l'imbarcazione era omologata per sole 19 persone. Il comandante, dopo il primo salvataggio effettuato in zona sar libica il primo agosto con 55 persone portate a bordo, ne ha prese altre 69 il 2 agosto: doveva immediatamente dirigersi verso Spagna, Malta o Tunisia. Invece, «il comandante ha deliberatamente scelto l'Italia quale luogo di attracco e sbarco».



Infatti, si legge nella memoria, il comandante ha rifiutato il Pos concesso dalla Spagna il 18 agosto e addirittura rifiutato l'assistenza offerta dalla Capitaneria di Porto italiana che si era detta disponibile ad accompagnare la nave verso la Spagna, prendendo a bordo alcuni immigrati. In più, la stessa Spagna aveva inviato verso Lampedusa l'unità Audaz per dare assistenza alla Open Arms (18 agosto). Ô quindi paradossale affermare che, per il solo fatto di essere entrata in acque italiane senza aver ottenuto il Pos, possa configurarsi il reato di sequestro di persona. Gli eventi dell'agosto 2019 - conclude la memoria - sono simili a quelli del 16 marzo 2018, che avevano coinvolto Open Arms e lo stesso comandante e rispetto ai quali la procura di Ragusa aveva già chiesto il rinvio a giudizio (accuse: violenza privata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Viminale è parte lesa).

