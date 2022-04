Omicron, Bassetti: «Il bollettino giornaliero da raffreddore non ha senso, i numeri creano solo ansia»

Matteo Bassetti punta il bollettino. «Crescono i contagi, ma gli ospedali restano vuoti di Covid e pieni di colonizzati da Sars-CoV-2 asintomatici. Ha ancora senso dare i numeri giornalieri di quanti hanno il raffreddore Covid o sono in ospedale per una colica renale con tampone positivo per Sars-CoV-2?». Lo chiede il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a proposito dei report giornalieri legati a Omicron.

«Questi numeri non servono a nessuno - scrive su Facebook - solo a creare ansia nelle persone e a credere sempre meno nell'efficacia dei vaccini. Siamo rimasti l'ultimo Paese europeo con più dell'80% di vaccinati con bollettino giornaliero e mascherine obbligatorie».

