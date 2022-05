La pandemia «non è finita, i dati sul Covid sono completamente falsati»: l'accusa di Ricciardi

Walter Ricciardi ha un'idea molto chiara. «I dati che circolano oggi» sulla diffusione del Covid nel mondo «sono completamente falsati» perché sottostimati ma «i governi sono suggestionati da opinioni pubbliche che vogliono che la pandemia sia finita, e vi soggiacciono sostanzialmente, perpetuando gli attuali sistemi di rilevazione» che non sono adeguati. Lo ha affermato il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, collegato con l'Oxfam Festival di Firenze.

Per Ricciardi «la pandemia è ancora drammaticamente presente, e non finirà fino a quando noi non vaccineremo tutta la popolazione mondiale. È questo ciò che non si riesce a far capire a leader politici che purtroppo oggi tentennano rispetto a questa soluzione, che non ci sarà se non verrà decisa la sospensione temporanea dei brevetti». Infatti, ha aggiunto il consigliere del ministro, «è importante preservare la proprietà intellettuale, ma non sempre: in presenza di una pandemia è necessario privilegiare la salute mondiale sospendendo temporaneamente i brevetti fino a quando la pandemia non finisce, oppure facendo licenze obbligatorie come ha detto la presidente della Commissione Ue Von Der Leyen».