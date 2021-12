Omicron in Italia, Iss: «Casi in forte crescita: ecco dove. Non rimandare la terza dose». Oms: «È più veloce di Delta»

Variante Omicron. Ieri mattina erano 55 casi, oggi sono diventati 84. Anche in Italia cresce molto velocemente la presenza della nuova variante che provoca la Covid-19. Sono salite a 84 le sequenze analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Lo rende noto l'Istituto.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Omicron e i nuovi sintomi, ecco perché la malattia sembra... COVID Omicron, la variante Covid che minaccia il Natale: i reparti delle... INVISTA Variante Omicron, Von der Leyen: «Si espande in modo feroce,... LA RICERCA «Omicron neutralizza gli anticorpi», il nuovo studio:... LO STUDIO Omicron, i sintomi che non si vedono rispetto a Delta (e alle altre... LO STUDIO Omicron, i sintomi e perché colpisce di più i bronchi...

In Italia 84 casi Omicron

Il dato, rileva, è «in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina». La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18/12) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20), mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano,1).

🗣️S. Brusaferro: "#Omicron sta crescendo, anche nel nostro Paese, a oggi nella piattaforma segnalate 55 varianti omicron isolate ed identificate"



📊Il monitoraggio #Covid19 prevede ad oggi tre diversi flussi per le segnalazioni

🔎La nuova FAQ👇https://t.co/abwze9KbyW pic.twitter.com/mJL6UuQMOL — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) December 17, 2021

«La presenza della variante Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni». Lo afferma il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. La «crescita del numero dei casi depositati - rileva - testimonia l'efficienza della rete di monitoraggio e dei sistemi messi in campo per seguire l'evoluzione della variante. Restano fondamentali le raccomandazioni date finora, di iniziare o completare il ciclo vaccinale anche con la terza dose, usare la mascherina e seguire le misure individuali e collettive per ridurre al minimo la diffusione del virus».

Come funziona il monitoraggio delle varianti in Italia?

L’analisi delle varianti viene effettuata da oltre 70 laboratori delle singole regioni, che rispondono a precisi standard qualitativi sotto il coordinamento dell’Iss. Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2 (I-Co- Gen) che consente di raccogliere e analizzare le sequenze identificate sul territorio nazionale e dialogare con le piattaforme internazionali. La piattaforma consente di emanare degli ‘alert’, indicando sequenze di particolare interesse. I dati di sequenziamento sono riportati anche nel “sistema di sorveglianza integrata' che, nell’ambito di tutti i casi confermati raccoglie, se disponibile, anche il nome della variante of concern (VOC) identificata tramite genotipizzazione o sequenziamento. La forza di questo sistema è che è in grado di collegare la variante con le caratteristiche del paziente da cui è stata identificata (età, status vaccinale, residenza ecc.) Tuttavia, questi dati, data la loro complessità ed articolazione richiedono tempi più lunghi per il loro consolidamento e pertanto sono meno tempestivi.