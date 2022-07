Omicron, 5, Zangrillo: «Sintomi e tampone negativo? Paranoia eccessiva». Burioni: «Non irridete chi porta mascherine all'aperto»

Alberto Zangrillo e Roberto Burioni tornano a parlare del virus. «Paranoia ossessiva», dice riguardo Covid e tamponi Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele. Lo specialista posta su Twitter uno screenshot di una notizia online che riassume un tema molto discusso in questi giorni in cui il Paese è alle prese con un'ondata estiva di contagi sostenuta da sottovarianti Omicron altamente trasmissibili, come Omicron 5: «Covid, ho i sintomi ma il tampone è negativo: perché?», questo il titolo.

Zangrillo non ha dubbi nella risposta, bollando il dibattito con due parole: «Paranoia ossessiva». Interpellato dall'Adnkronos Salute, chiarisce ulteriormente il senso del messaggio: «Bisogna piantarla di parlare di Covid - conclude - e ripristinare al più presto le regole del buon senso».

Nei giorni scorsi l'esperto era intervenuto sempre via Twitter anche sul nodo dei positivi asintomatici: «Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese», aveva scritto sollevando una riflessione sulla problematica degli isolamenti.

Oggi portare la mascherina all'aperto è un eccesso di protezione. Però non irridete chi la porta. Potrebbe essere un trapiantato, un immunodepresso, un malato di tumore che sta sottoponendosi a chemioterapia, una persona fragile. Costoro fanno bene a proteggersi il più possibile. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 18, 2022

