Omicron 5, i nuovi sintomi e la quarta dose che non funziona come previsto. Le previsioni di Bassetti sull'autunno che ci aspetta

Cresce la diffusione di Omicron 5, più contagiosa e con sintomi nuovi rispetto al ceppo di Wuhan. Ma quale l'efficacia dei vaccini e in particolare del richiamo sulla nuova variante del Covid? «La quarta dose nei confronti delle varianti non funziona come si pensava. - afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova - Fare il vaccino tradizionale, vecchio di due anni, non serve un granchè a questo punto. Tanto vale attendere il vaccino aggiornato».

Omicron 5, allerta bambini: raddoppiano i ricoveri pediatrici. «Troppi tamponi fai-da-te, numeri sottostimati»