Esperti sanitari di tutto il mondo sono in allarme: referiscono che Omicron BA.5, il ceppo di coronavirus che attualmente sta superando altre varianti nell'infezione ed è diventato il ceppo dominante, ha la capacità di reinfettare le persone entro poche settimane. Andrew Roberston, il responsabile sanitario dell'Australia occidentale, ha spiegato a News.com.au che sebbene in precedenza si ritenesse che la maggior parte delle persone avrebbe mantenuto un certo livello di protezione contro la reinfezione (grazie al vaccino) o avesse mantenuto un certo livello di immunità naturale, questo non è il caso del ceppo più recente. «Quello che stiamo vedendo è un numero crescente di persone che sono state infettate da BA.2 e poi sono state infettate dopo quattro settimane», ha spiegato il medico durante un'intervista al notiziario australiano. «Quindi in sei/otto settimane stanno sviluppando una seconda infezione, e questo è quasi sicuramente BA.4 o BA.5». La capacità dei ceppi BA.4 e BA.5 di reinfettare individui che nelle precedenti ondate di Covid-19 avrebbero avuto un'immunità più forte, ha portato alcuni esperti a iniziare a chiamare questo ultimo ceppo - Omicron 5 - il «più trasmissibile e potente», mai visto ad oggi.

The BA.4/5 variants, the next chapter of the pandemic in the US and Europe, is a story of immune escape, nicely characterized in this new @CellCellPress paperhttps://t.co/1aCfzw6ivO pic.twitter.com/mhA87niphU — Eric Topol (@EricTopol) June 9, 2022

«La nuova variante sta prendendo il sopravvento, quindi chiaramente è più contagiosa delle precedenti varianti di Omicron», ha detto David Montefiori, professore presso lo Human Vaccine Institute presso la Duke University Medical Center, in un'intervista a NBC News. Stime federali pubblicate in questi giorni dal Center for Diseases Control and Prevention mostrano che BA.5 ha ora superato come ceppo dominante negli Stati Uniti, rappresentando circa il 54% dei casi per la settimana terminata il 2 luglio 2022. E sebbene il numero medio di nuovi casi che gli Stati Uniti registrano ogni giorno sia costantemente tra circa 95.000 e 115.00, secondo i dati del New York Times, gli esperti temono che una combinazione di tester domestici che non riportino casi positivi, una chiusura di centri di test finanziati dal governo e un aumento negli stati che interrompono i loro aggiornamenti quotidiani dei dati hanno portato a un quadro «meno preciso». Uno studio pubblicato su Science la scorsa settimana ha confermato la preoccupante realtà: molti potrebbero aver già sperimentato molteplici reinfezioni back-to-back: queste due nuove sottovarianti sfuggono alla protezione da infezioni e ai vaccini precedenti.

Il professore di immunologia Danny Altmann, coautore che ha scritto l'articolo su Science insieme a Rosemary Boyton, professoressa di immunologia e medicina respiratoria, ha discusso i risultati della loro ricerca in un recente editoriale. I due hanno notato che, contrariamente a una credenza popolare secondo cui i vaccini e le precedenti infezioni fornirebbero «un muro di immunità», le nazioni stanno invece vivendo «ondata dopo ondata nuovi casi ovunque».

Nello studio, il professor Altmann spiega come hanno seguito gli individui che erano stati sottoposti a triplo vaccino e quelli che hanno subito infezioni durante le prime ondate Omicron. «Questo ci consente di esaminare se Omicron fosse, come alcuni speravano, un benefico potenziatore naturale della nostra immunità Covid», ha scritto su The Guardian. «Si scopre che non è così».

⚠️ ‘Stealthy’ new Covid variant can reinfect you every month https://t.co/jCFAc9CKmh — The Independent (@Independent) July 10, 2022

«La maggior parte delle persone, anche se vaccinate tre volte, ha avuto una risposta anticorpale neutralizzante 20 volte inferiore contro l'Omicron rispetto al ceppo Wuhan iniziale», ha raccontato Altmann, osservando che, soprattutto, «l'infezione da Omicron è stata uno scarso potenziatore dell'immunità all'ulteriore nuova Omicron. È una specie di virus stealth che passa sotto il radar», ha detto, sottolineando che »anche avendo avuto Omicron, non siamo ben protetti da ulteriori infezioni».

La ricerca di Altmann conferma altri studi recenti che sono stati pubblicati nelle ultime settimane: le nuove sottovarianti possono eludere la protezione dalle precedenti precauzioni di costruzione del sistema immunitario; vale a dire la vaccinazione e l'immunità naturale. Una ricerca pubblicata su Nature della Columbia University, uno studio che deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria, suggerisce che BA.4 e BA.5 sono quattro volte più resistenti agli anticorpi dei vaccini rispetto a BA.2. Sebbene gli esperti ritengano che questi ceppi attuali probabilmente alimenteranno nuove ondate, hanno notato che i vaccini forniranno un'immunità parziale e possono comunque proteggere da infezioni potenzialmente più gravi.

«I nostri dati suggeriscono che queste nuove sottovarianti di Omicron saranno probabilmente in grado di portare a picchi di infezioni nelle popolazioni con alti livelli di immunità al vaccino e immunità naturale a BA1 e BA2», ha affermato il dottor Dan Barouch alla CNN. «È probabile che l'immunità del vaccino fornirà ancora una protezione sostanziale contro le malattie gravi con BA4 e BA5». Barouch è stato uno dei coautori di un documento separato, pubblicato con il New England Journal of Medicine, che ha riscontrato una riduzione di tre volte degli anticorpi neutralizzanti dei vaccini e dell'infezione contro BA.4 e BA.5, che era sostanzialmente inferiore a BA.1 e BA2.

Per questo motivo, i vaccini che molti hanno ricevuto negli ultimi 18 mesi avranno probabilmente bisogno di un aggiornamento. La Federal Drug Administration ha raccomandato ai produttori di vaccini Covid-19, vale a dire Pfizer e Moderna, di iniziare a modificare ciò che hanno attualmente in offerta in modo che i richiami possano “colpire” più accuratamente le varianti BA.4 e BA.5. Appuntamento in autunno.