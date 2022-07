Gli attuali vaccini autorizzati dagli enti regolatori internazionali, dalla Fda americana all'Ema per l'Europa, hanno dimostrato di poter garantire protezione nei confonti della malattia grave provocato dal Covid. Anche al cospetto delle nuove varianti Omicron 4 e 5. Ciò che non riescono a fornire è un muro all'infezione. Il virus circola ancora e la fa sempre più velocemente costringendo tantissime persone a casa con febbre, mal di gola e tosse. Come fare allora per arginare l'alta capacità di trasmissione mostrata da Omicron 5? E come farsi trovare pronti nell'eventualità di nuove varianti, magari ancora più contagiose? La scienza è al lavoro su diversi binari. Come primo step le case farmaceutiche si sono concentrate nell'aggiornamento degli attuali vaccini che vedranno probabilmente luce nel prossimo autunno. Tuttavia questi nuovi booster, sia Pfizer che Moderna, sono concepiti sulla base della variante Omicron 1 e 2 e sembrano non promettere gli stessi risultati nei confronti di Omicron 5. In parallelo si lavora a un super vaccino contro tutti i coronavirus, che in futuro potrebbe permettere di sfidare tutte le varianti del Covid che emergeranno. Infine, si studia una soluzione efficace proprio per bloccare l'infezione. Come? Inseguendo il ruolo dell'immunità della mucosa.

Il vaccino spray nasale per fermare l'infezione

Come detto gli attuali vaccini (al braccio) possono ancora prevenire malattie gravi, ma la loro capacità di scongiurare completamente l'infezione è stata ridotta. E parte del motivo potrebbe essere la posizione dove il farmaco viene inoculato, che alcuni scienziati ora vogliono cambiare. Per bloccare completamente le infezioni, gli scienziati vogliono somministrare il vaccino nel sito in cui il virus entra per la prima volta in contatto: il naso. Le persone potrebbero semplicemente ricevere i vaccini nelle narici nella loro casa, rendendo la preparazione molto più facile da somministrare. Attualmente sono otto i vaccini nasali in fase di sviluppo clinico e tre in studi clinici di fase 3, testati su grandi gruppi di persone. Ma la produzione si è rivelata lenta a causa delle sfide legate alla creazione di formulazioni per questo percorso sconosciuto che siano sia sicure che efficaci.

Anti-COVID19 nasal spray is designed to stop the virus from infecting the body by neutralising or weakening it once it enters the nose 👃 https://t.co/U2X5FzCtYa — Pichayada P. (@PichayadaCNA) June 26, 2022

L'immunità della mucosa

Ciò che potrebbe essere più importante dei vaccini nasali è la loro capacità di risvegliare un potente difensore corporeo noto come immunità della mucosa, qualcosa in gran parte non sfruttato dai vaccini attuali. Il sistema della mucosa si basa su cellule specializzate e anticorpi all'interno del rivestimento ricco di muco del naso e di altre parti delle nostre vie aeree, nonché dell'intestino. Questi elementi si muovono velocemente e arrivano per primi, fermando il virus prima che possa creare un'infezione profonda. «Abbiamo a che fare con una minaccia diversa da quella che eravamo nel 2020», afferma Akiko Iwasaki, immunologo dell'Università di Yale. «Se vogliamo contenere la diffusione del virus, l'unico modo per farlo è attraverso l'immunità della mucosa».

Una guardia all'ingresso

Iwasaki è a capo di uno dei numerosi gruppi di ricerca negli Stati Uniti e in giro per il mondo che stanno lavorando sui vaccini nasali. Alcuni degli spray incapsulano le proteine ​​spike del coronavirus, la molecola prominente che il virus usa per legarsi alle cellule umane, in minuscole goccioline che possono essere gonfiate nei seni paranasali. Altri aggiungono il gene per il picco a versioni innocue di virus comuni, come gli adenovirus, e usano il virus defangato per fornire il gene nel tessuto nasale. Altri ancora si basano su SARS-CoV-2 sinteticamente bioingegnerizzato convertito in una forma indebolita nota come vaccino vivo attenuato.

I vaccini iniettati nel braccio creano un tipo di risposta immunitaria nota come immunità sistemica, che produce quelli che vengono chiamati anticorpi dell'immunoglobulina G (IgG). Circolano nel flusso sanguigno e pattugliano il virus. Gli spray nasali assemblano un insieme separato di anticorpi noti come immunoglobuline A (IgA). Questi popolano i tessuti spugnosi della mucosa del naso, della bocca e della gola, dove atterra per la prima volta il coronavirus che causa il Covid. Iwasaki paragona i vaccini della mucosa al mettere una guardia alla porta d'ingresso, invece di aspettare che l'invasore sia già dentro per attaccare.

La risposta degli anticorpi

Mentre i vaccini convenzionali sono generalmente scarsi nell'indurre l'immunità protettiva della mucosa, i vaccini nasali hanno dimostrato di fare un buon lavoro nell'innescare risposte sia mucose che sistemiche. L'anno scorso i ricercatori del National Institutes of Health hanno condotto un confronto fianco a fianco della somministrazione intranasale e intramuscolare del vaccino Oxford-AstraZeneca. Hanno scoperto che i criceti che avevano ricevuto il vaccino attraverso il naso avevano livelli più elevati di anticorpi contro SARS-CoV-2 nel sangue rispetto a quelli che lo avevano ricevuto attraverso il muscolo. L'Università di Oxford sta ora testando la vaccinazione intranasale in uno studio di fase 1, che valuterà la sicurezza del vaccino in un piccolo numero di persone. Lo sviluppo di un vaccino nasale è complicato, tuttavia, perché gli scienziati sanno relativamente poco delle macchinazioni dell'immunità mucosale. «Mentre il sistema immunitario umano è una scatola nera, il sistema immunitario della mucosa è probabilmente la più nera delle scatole nere», afferma l'epidemiologo Wayne Koff, CEO e fondatore dello Human Vaccines Project, una partnership pubblico-privata volta ad accelerare lo sviluppo del vaccino.

Come ricevere il vaccino spray

E sebbene uno spray sembri un metodo di erogazione più semplice di uno sparo, in pratica non è così. Con le iniezioni intramuscolari, un ago fornisce gli ingredienti del vaccino direttamente nel muscolo, dove incontrano rapidamente le cellule immunitarie residenti. Gli spray, al contrario, devono farsi strada nella cavità nasale senza essere starnutiti. Quindi quegli ingredienti devono violare una spessa barriera di muco e attivare le cellule immunitarie bloccate all'interno. Non tutti lo fanno.