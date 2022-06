Omicron 5, ecco come evitare il contagio: le 6 precauzioni da seguire in vista delle vacanze estive

Partita dal Sudafrica ora rischia di diventare la dominante anche in Europa. Omicron, con la sua variante Ba.5 potrebbe inoltre portare anche in Italia a un'ondata di casi in aumento. Ma il trend degli ultimi dati ci rassicura. Con l'incidenza risalita a 222 casi ogni 100mila abitanti, l'Rt scende da 0.82 a 0.75 e gli ospedali continuano a svuotarsi. Nella settimana che si è chiusa il 9 giugno il tasso di occupazione in terapia intensiva di pazienti Covid è sceso al 2% contro il 2.3% della settimana precedente, quello nelle aree mediche al 6.6% rispetto al 7.1%.

Insomma dopo mesi (anzi anni) in cui il rapporto Iss ci spaventava ora possiamo tirare un sospiro di sollievo e goderci le vacanze. Ma l'attenzione deve restare alta e anche le precauzioni. Perchè una pandemia non termina per volontà personale, quindi con il Covid e le sue sottoforme avremo a che fare ancora per molto, e ora che le mascherine tra qualche giorno verranno tolte anche al chiuso (tranne che nelle rsa e negli ospedali) non bisogna abbassare la guardia.

Ecco come evitare il contagio

Mai senza mascherina al chiuso

Anche se in molti non aspettano altro che arrivi il 15 giugno per "gettare" le mascherine, il primo consiglio è continuare a usarle negli ambienti chiusi. È stato, ed è ancora, uno dei temi che ha piu' diviso i politici con chi le reputa una "fesseria" e chi invece le eleva a "salvatrici". La querelle continuerà ma nel frattempo quello che possiamo dire è che dopo il vaccino restano uno dei sistemi di protezione piu' efficaci, soprattutto al chiuso. Non solo si riduce il rischio di contrarre l’infezione ma, anche nel caso si entri in contatto col virus, se ne riduce la quantità inalata.

Mascherina anche all'aperto nei grandi eventi

E se il consiglio è di tenere la mascherina nei luoghi chiusi, in realtà anche nei grandi eventi all'aperto bisognerebbe utilizzarla. È tempo di concerti, di cerimonie di assembramenti, ecco la raccomandazione è di usare la mascherina anche in queste situazioni.

Mani sempre pulite

Non bisogna inoltre perdere quella sana abitudine che abbiamo acquisito di lavarci spesso le mani. L'ideale sarebbe usare acqua e sapone o anche un panno imbevuto di alcol, ma qualora non fosse possibile va bene anche il gel igienizzante.

Come scegliere i locali

Un altro consiglio da tenere a mente si riferisce a come scegliere i locali da frequentare. Bar, discoteche e ristoranti dopo mesi di chiusure forzate hanno rialzato le saracinesche e le persone sono tornate a ripopolarli, ma attenzione perché prima di scegliere un posto optate sempre per un locale che mantenga un certo decoro, non assembri troppe persone, che disinfetti i tavoli e le sedie dopo ogni cambio di clientela e che fornisca sempre igienizzanti.

Richiami vaccino necessari

Come sappiamo i vaccini rimangono l'unico mezzo per abbassare il rischio di contagio e vanno fatti. Secondo i dati ancora molti italiani non hanno effettuato il richiamo con la terza dose ed è invece fondamentale farlo perché Omicron 5 avanza. E anche i fragili, che stanno esitando all'invito a vaccinarsi, dovrebbero effettuare la quarta dose: solo il 17.2% degli over 80 l’ha effettuata. E visto che in autunno si parla di nuova impennata i dati sono troppo bassi.

Nel dubbio fare un tampone

I dati ci fanno ben sperare e possiamo vivere l'estate piu' serenamente rispetto agli anni scorsi, nonostante la variante Omicron cresca i sintomi per i positivi sono sempre piu' lievi. Ma questo non deve portare nessuno a cadere nel tranello del non fare un tampone qualora riscontrassimo anche un sintomo che ci desta sospetto. Ormai sono di facile reperibilità e il test è l'unico modo per essere certi (almeno in % maggiore) di non aver contratto il virus e quindi non mettere neanche a rischio le persone che ci sono vicine.

Insomma le vacanze le faremo con piu' serenità ma non bisogna mai abbassare la guardia.