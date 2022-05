Omicron 4 e 5, vaccinati protetti «al 10% dalla reinfezione». Pregliasco: «In autunno rischio nuova ondata»

Omicron 4 e 5 sfuggono ai vaccini Pfizer e Moderna. I ricercatori sanno da mesi che la sottovariante BA.1 elude gran parte della protezione offerta dai vaccini mRNA contro le malattie da lievi a moderate. Dall'ultimo studio condotto e pubblicato su Nature (ma ancora sottoposto a revisione) per chi ha avuto due dosi la protezione contro la nuove varianti è scesa a circa il 10% dopo soli 4-6 mesi, il che significa che i vaccini hanno prevenuto solo il 10% dei casi che si sarebbero verificati se tutti gli individui non fossero stati vaccinati.

Omicron 4 e 5: sintomi, contagiosità e reinfezione. Ecco cosa sappiamo

Omicron 4 e 5, efficacia vaccini

I dati di sorveglianza raccolti nel Regno Unito rivelano una tendenza simile: l'efficacia del vaccino contro il COVID-19 sintomatico è inferiore al 20% per entrambe le sottovarianti 25 settimane o più dopo una seconda dose, ma sale a circa il 70% 2-4 settimane dopo una terza dose. I ricercatori hanno anche analizzato il grado di protezione offerto dai vaccini mRNA contro malattie gravi, ma per farlo hanno dovuto mettere in comune i dati sui casi BA.1 e BA.2, una misura necessaria perché la popolazione del Qatar è fortemente sbilanciata verso i giovani, rendendo rari i casi gravi di COVID-19. Questa analisi ha mostrato che la protezione contro le malattie gravi è rimasta al 68% o superiore per almeno 7 mesi, anche nelle persone che avevano ricevuto solo due dosi di vaccino, e aumentava fino a oltre l'80% dopo una dose di richiamo. E questo vuol dire che i vaccini attuali offrono ancora un alto livello di protezione contro malattie gravi di fronte all'aumento dei livelli di BA.2.

Rischio nuova ondata

La crescita delle reinfezioni «può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l'estate potrebbe tornare preoccupante». Lo dice, in un'intervista a La Stampa, Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano. «La forza del Sars-Cov-2 è l'instabilità, dovuta a mutazioni anche minime, per cui la vaccinazione e la guarigione non sono garanzie di immunità», spiega. Le 397 mila reinfezioni da fine agosto sono «un campanello d'allarme. Troppe nuove varianti prendono piede e nel medio periodo questo potrebbe avere conseguenze sull'immunità di comunità conquistata grazie a vaccinati e guariti», sottolinea. I vaccinati per ora restano protetti dalla malattia grave «ma la quarta dose in questo quadro diventa fondamentale per gli anziani e in prospettiva per tutti». Con tutte queste mutazioni «in autunno si rischia una nuova ondata» e il Sars-Cov-2 «resta molto contagioso, più di morbillo e varicella, dunque sui grandi numeri assai pericoloso». Le vittime ogni giorno «sono almeno quattro volte quelle provocate dall'influenza. Come se ogni giorno cadesse un aereo».