Come fare a capire se si è stati contagiati da Omicron 2? Ci sono nuovi sintomi che compaiono in presenza dell'infezione Covid, e in particolare della variante Omicron BA.2. Sono sintomi legati all'intestino. I pazienti lamentano infatti: nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco, gonfiore.

Omicron 2, quali sono i sintomi più comuni?

Di sicuro si sa che questa nuova variante Omicron si diffonde ancora più velocemente della versione originaria di Omicron che a sua volta era molto più contagiosa di Delta. I ricercatori sono impegnati a studiare e capire quanto questa recente variante del virus che provoca la Sars-Cov 2 porti a complicanze gravi della malattia.

Gli studi nel Regno Unito rivelano che Omicron 2 presenta nuovi sintomi. Se la prima versione di Omicron si manifestava nelle prime vie respiratorie (gola), questa volta i sintomi sono legati all'intestino.

I pazienti infettati lamentano: nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco e gonfiore.



Finora ben 25 sintomi sono stati riportati da persone che sono state infettate da Omicron. Questi includono - febbre o brividi, tosse, respiro corto o difficoltà di respirazione, affaticamento, dolori muscolari o del corpo, mal di testa, nuova perdita di gusto o odore, mal di gola o voce rauca, congestione o naso che cola, nausea o vomito, diarrea, temperatura elevata, tosse continua, mal di schiena, perdita di appetito, delirio (confusione e disorientamento, specie negli anziani), bruciore di stomaco, gonfiore, paralisi del sonno, eruzione cutanea, sudori notturni, disturbi alla lingua (diventa gonfia o sviluppa protuberanze, ulcere e macchie bianche), problemi alle dita di piedi e mani (la pelle di una o più dita dei piedi o delle mani può gonfiarsi e apparire di colore rosso vivo, per poi diventare gradualmente viola), dolore al petto, dolore addominale.

Gli esperti suggeriscono che i pazienti Omicron riportano una gamma varia di sintomi che dipende dallo stato di vaccinazione e dell'immunità acquisita da precedenti infezioni.

Cosa ha detto l'OMS sulla sottovariante BA.2 di Omicron?



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che BA.2 è sicuramente più trasmissibile di BA.1 ma il livello di gravità di entrambe le varianti è lo stesso. E, se c'è un'altra ondata di Omicron, allora vedremo più BA.2 la prossima volta. Omicron 2 ( BA. 2) cresce e rappresenta adesso il 34, 2% delle sequenze (156.014) a livello globale. Segue BA.1 che pesa per il 24,7% e conta 112.655 sequenze. BA.3 (un'altra sottovariante) resta invece al momento molto più indietro: conta 101 sequenze, meno dell'1%.

Dr @mvankerkhove explains what studies have shown so far on the difference in severity of #COVID19 disease caused by BA.1 and BA.2 Omicron sub-lineages ⬇️ pic.twitter.com/3dA1aaFqAo — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2022

Negli Stati Uniti

In Danimarca, per esempio, gli scienziati hanno esaminato la diffusione di entrambe le sottovarianti nelle famiglie. Hanno scoperto che le persone infettate da BA.2 avevano sostanzialmente più probabilità di infettare le persone con cui condividevano la casa rispetto a quelle con BA.1. In Inghilterra, i ricercatori hanno scoperto che ci voleva meno tempo in media per qualcuno con BA.2 per infettare un'altra persona, accelerando la sua diffusione attraverso le comunità. All'inizio del 2022, BA.2 stava diventando più comune in un certo numero di paesi. A febbraio, era diventato dominante in tutto il mondo, spingendo verso il basso il BA.1, una volta dominante. Negli Stati Uniti, il Centers for Disease Control and Prevention ha stimato che il BA.2 è salito all'11% all'inizio di marzo dall'1% dell'inizio di febbraio. Potrebbe presto diventare dominante anche in questo paese. Ma questo non significa che gli americani stiano affrontando una nuova ondata BA.2 che sta infettando molte nuove persone. Come BA.2 è diventato più comune negli Stati Uniti, il numero totale di nuovi casi è sceso di circa il 95%. In tutto il mondo, il numero di nuovi casi giornalieri è sceso alla metà di quello che erano al loro picco alla fine di gennaio. Mentre molti paesi allentano le loro protezioni contro la diffusione del Covid, possono rendere più facile per il BA.2 guidare un nuovo aumento dei casi. Un rapporto del 10 marzo dai ricercatori britannici suggerisce che potrebbe accadere lì ora.

In Italia

In Italia i contagi sono in risalita: siamo sui 510 casi per 100mila abitanti dai 433 della scorsa settimana e anche l'indice di contagio Rt cresce a 0,83 pur mantenendosi sempre sotto l'unità. Quanto al tasso di occupazione degli ospedali, siamo scesi in area medica dal 14,7% al 12,9% e al dal 6,6% al 5,5% in terapia intensiva, quindi con una tendenza alla diminuzione. La circolazione virale resta piuttosto elevata e perciò è meglio mantenere comportamenti prudenti. Rischiamo di rovinarci l'estate, è stato detto dagli esperti.

Per il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro «in questa settimana assistiamo a una inversione della curva dei contagi, che ricomincia a salire dopo diverse settimane. «Omicron è la variante dominante, mentre è in crescita, anche in Italia, il sottolignaggio Omicron Ba2, più trasmissibile e il tema che deve destare la nostra attenzione - ha detto Brusaferro - è quello delle reinfezioni».

I vaccini funzionano

I vaccini esistenti funzionano contro la variante BA.2. Una delle caratteristiche più sorprendenti di Omicron è stata la sua capacità di eludere in parte la protezione dei vaccini. I vaccini, infatti, continuano a proteggere le persone contro le malattie gravi, specialmente quelle che hanno ricevuto un richiamo. Durante l'ondata di Omicron, i vaccini sono rimasti altamente efficaci contro l'ospedalizzazione. I funzionari sanitari britannici hanno confrontato l'effetto dei vaccini contro le infezioni BA.1 e BA.2.