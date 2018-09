Olimpiadi 2026, Giorgetti riapre al "tridente": «Ok a un nuovo tavolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi». Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in moto la candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. «Ma questo può accadere - avverte - solo se Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo inviata la scorsa settimana sulla loro candidatura unitaria. Ogni altra strada che volesse l'appoggio del governo non è percorribile».