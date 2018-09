Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026 «lo Stato non deve metterci un euro». Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. «Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto "facciamo le Olimpiadi del Nord" e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un euro. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta i soldi e nemmeno le garanzie».



IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA: IN TRE Sì GARANZIE DELLO STATO MA IN DUE NO? CURIOSO...

«Non posso fare a meno di dire che trovo curioso che se eravamo in tre lo Stato metteva le garanzie e in due non le mette più. Dopodiché ricordo che sin dall'inizio eravamo convinti della necessità di coinvolgere i privati. Un territorio come quello lombardo non può non mobilitarsi attorno a un evento così importante. È già avvenuto per l'Expo: funziona». Lo ha detto al Corriere della Sera il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che respinge l'ipotesi di una imboscata contro i Cinque stelle con la candidatura a due Milano-Cortina: «Noi - spiega - abbiamo sempre privilegiato l'interesse dei nostri territori, e sarebbe davvero assurdo sprecare un'occasione simile. La politica in questi casi scivola in secondo piano. E comunque la Regione deve dedicare attenzione a tutti i Comuni a prescindere dall'appartenenza politica dei loro sindaci». Intervistato dal Messaggero, Fontana esprime comunque «la speranza che il governo ci possa dare una mano». «Mi sembra - dice - che Salvini abbia parlato abbastanza chiaro sulla possibilità, lui l' ha addirittura chiamata dovere e questo mi fa ben sperare, che il governo contribuisca a finanziare questo grande evento. Non vedo in generale un clima di ostilità verso i Giochi - aggiunge -. I 5Stelle in Lombardia, per esempio, hanno detto che sostengono e che appoggeranno in tutti i modi la candidatura olimpica». Intervistato anche dal Quotidiano nazionale, Fontana sottolinea: «Il dato più importante è che la proposta unitaria di Lombardia e Veneto sta permettendo a questo Paese di continuare a inseguire la grande occasione delle Olimpiadi Invernali. L'Italia avrebbe subìto un grave danno di immagine a livello internazionale se dopo la rinuncia di Roma alle Olimpiadi del 2024, non si fosse trovata un'intesa per l'edizione del 2026. L'asse costituito dalle due Regioni insieme al Comune di Milano, senza distinzioni tra tessere di partito, ha fatto l'interesse del nostro territorio ma anche quello di tutto il Paese».



MALAGÒ, LA INVITA A ROMA MA APPENDINO HA DETTO NO

«Ho parlato ieri col sindaco Appendino e auspico ancora oggi che possa esserci un ripensamento da parte di Torino, ma in questo momento la vedo complicata. Ora c'è questa ipotesi nuova con le altre due città, Milano e Cortina, e le regioni Lombardia e Veneto, più che convinte di andare avanti». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, fotografa la situazione sulla candidatura italiana per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. «Ho proposto alla Appendino di venire a Roma, magari per vedersi con gli altri e fare il punto della situazione per cercare di capire i margini di manovra, ma onestamente mi ha risposto che restano sulle loro posizioni», aggiunge il capo dello sport italiano ai microfoni della trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital, ammettendo poi che la mancanza di garanzie economiche da parte del Governo «sicuramente complica il tutto».

Non sembrano essere serviti a molto gli appelli al ripensamento arrivati dal presidente del Veneto Zaia e dallo stesso presidente del Coni Malagò affinché il sindaco Appendino ritornasse sui suoi passi sulla candidatura della città di Torino con Milano e Cortina per i Giochi Olimpici del 2026. E, se ieri è stato il giorno delle mani tese, ma nel contempo quello della decisione di Milano e Cortina di andare avanti comunque insieme , oggi è invece dal Governo - e in particolare dal- è arrivata una nuova doccia fredda per le due città che coraggiosamente hanno deciso di presentare la propria candidatura per le Olimpiadi:, così ha sentenziato il rappresentante dei 5 Stelle.