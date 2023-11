Olgettine e Berlusconi, perché lo sfratto? Dal testamento al comodato d'uso: la decisione degli eredi. Sorcinelli: «Noi vittime»

Olgettine, la famiglia di Silvio Berlusconi ha detto stop ai versamenti mensili e alle case in comodato d'uso per le venti ragazze che partecipavano alle serate di Arcore. Dopo la morte del Cav, avvenuta lo scorso giugno, la notizia dello «sfratto» - confermata da fonti legali - segna la fine di un'era. L'assegno di 2.500 euro, che per il leader di Forza Italia era un risarcimento per i danni di immagine patiti dalle giovani coinvolte nei processi Ruby, non verrà più corrisposto alle ragazze - Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli solo per citarne alcune - che animavano le cene eleganti a Villa San Martino.

Cosa c'è dietro la decisione della famiglia?

Pagameti e comodato d'uso

I pagamenti sono già stati sospesi, mentre il contratto in comodato d'uso di chi ha usufruito per anni di un'abitazione si estinguerà a fine anno. Per la prima volta, da quando è iniziato lo scandalo che ha coinvolto l'allora premier e Karima El Mahroug e che ha portato nelle aule di giustizia il 'bunga bungà, le ragazze che sognavano il mondo dello spettacolo sono sole e rischiano di essere nuovamente al centro della cronaca giudiziaria. La procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione, si discuterò il 5 marzo 2024 davanti ai giudici della sesta sezione penale, contro il verdetto di assoluzione del processo Ruby ter dove le ragazze sono accusate di falsa testimonianza: per la pubblica accusa i soldi ricevuti negli anni sarebbero serviti a comprare il silenzio o le menzogne su quanto accaduto ad Arcore.

Testamento

Silvio Berlusconi non ha lasciato alcuna disposizione nel testamento su quelli che lui aveva definito i «risarcimenti» a favore delle ragazze per i danni subiti a causa dell’esposizione mediatica dovuta ai vari processi Ruby di Milano. Questo rappresenta sicuramente uno degli elementi fondamentali alla base della decisione della famiglia. Come rivela il Corriere della Sera, ci sarebbero poi anche questioni connesse all’«amministrazione delle società» che hanno in pancia gli immobili. Le società, in tal senso, avrebbero «difficoltà a giustificare nei propri bilanci ufficiali le assegnazioni senza incassare il corrispettivo di un affitto».

Barbara Guerra, la telefonata

«Il comodato subito e appena finisce il processo e i nostri avvocati danno il via libera, te la intesto». Così Berlusconi a Barbara Guerra, nella conversazione audio diffusa, tramite i suoi legali, dalla stessa ragazza per dimostrare che la villa in Brianza le era stata donata. Nel dialogo, del 2015, il Cavaliere, alla richiesta della giovane di promettere che la casa è sua, l'ex premier risponde: «Sì, te lo giuro sui miei cinque figli». Qualche giorno fa a Barbara Guerra è arrivata una lettera di una immobiliare in cui le si annuncia che il contratto in comodato, essendo mancato Berlusconi, era estinto.

Alessandra Sorcinelli, l'accordo

Alessandra Sorcinelli, invece, parlando al telefono dallo studio del suo difensore, Luigi Liguori, spiega: «Stiamo pensando a iniziative perché c'era un accordo risarcitorio che doveva essere redatto dopo il processo per evitare strumentalizzazioni. Gli eredi - prosegue l'ex volto della tv - stanno infangando la memoria dei loro padre che più di una volta ha espresso il desiderio di risarcire i danni a noi ragazze. Siamo state vittime di un attacco mediatico durato 12 anni, solo perché siamo state vicino a lui. Io sono sicura che se fosse ancora vivo non avrebbe mai permesso questo scempio».