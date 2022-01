Fra le molte restrizioni anti-Covid introdotte dal decreto del 5 gennaio ce n'è una particolarmente importante che scatterà a febbraio: per entrare in un negozio e in un centro commerciale bisognerà essere in possesso del Green Pass di base, quello cioè ottenibile anche col tampone oltre che con il vaccino o la guarigione. Ovviamente l'obbligo non potrà valere per la totalità della rete commerciale. Il governo ha annunciato un apposito Dcpm (Decreto della presidenza del consiglio) che definirà le modalità precise di quanto disposto il 5 gennaio.

Green pass per i negozi, ma con alcune esenzioni?

Tuttavia è possibile anticipare alcune esenzioni sulla base dell'esperienza passata. Nell'inverno dell'anno scorso, infatti, quando erano in vigore colori delle Regioni molto restrittivi le zone rosse prevedevano la chiusura di moltissimi negozi con le segueti esenzioni: generi alimentari assieme a tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ottici, profumerie, erboristerie, cartolerie, negozi di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta, centri di assistenza di computer e telefonini. Restavano aperti anche i negozi per bambini, dai giocattoli all'abbigliamento.

Tutto lascia credere che anche a febbraio nei negozi sopra indicati l'accesso resterà libero, ovvero non sarà necessario esibire il Certificato. Per tutte le altre strutture di vendita, invece, bisognerà far vedere il QR Code a un addetto ai controlli. C'è però il caso - particolare e assai diffuso - dei Centri Commerciali al cui interno sono presenti supermercati e edicole, parafarmacie, erboristerie e quant'altro. Cosa succederà? Anche in questo caso il Dpcm dovrà fare chiarezza sui controlli da effettuare al momento dell'accesso alle strutture.