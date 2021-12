Mascherina obbligatoria all’aperto e al chiuso e multe da 400 fino a 3.000 euro, a seconda delle città. Tutta l’Italia si organizza per affrontare le feste e per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 e, in particolare, della nuova variante Omicron e salvare lo shopping e i cenoni di Natale e Capodanno. Mentre l’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, presieduta dal primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati