Notte di terrore per De Mita: rapinato in casa da una banda di quattro uomini

I quattro secondo gli investigatori potrebbero essere originari dell'Est europeo. Sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma - secondo quanto riferito - non erano armati.



I coniugi De Mita - secondo quanto riferito dagli investigatori - non hanno subito violenza. Nella villa all'ingresso del centro dell'Alta Irpinia, di cui De Mita è sindaco, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Montella (Avellino) e del Reparto Operativo del Comando provinciale di Avellino.

Notte di terrore a(Avellino) per l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco del luogo,. Quattro uomini si sono introdotti nella sua villa e sotto minaccia lo hanno costretto ad aprire la cassaforte. I banditi hanno fatto razzia di tutto: denaro, oro e oggetti preziosi. Poi sono fuggiti con il bottino.Terrorizzata la moglie dell'ex presidente, Anna Maria. Allertati i carabinieri che sono giunti subito sul posto. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.