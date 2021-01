E' il giorno del nuovo Dpcm atteso in serata. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, al massimo 45 giorni. Perciò fino a sabato 16 valgono le regole delle rispettive regioni in relazione alla fascia di appartenenza. Il nuovo Dpcm dovrebbe portare rilevanti cambiamenti, già a iniziare da questo finesettimana. Quali le grandi novità su cui si discute? Sono tre le principali: la zona arancione durante i weekend su tutto il Paese. L'ipotesi dell'inserimento di una quarta fascia, la più virtuosa bianca e infine la possibilità di vietare l'asporto per bar e ristoranti.

FASCIA BIANCA

Di sicuro dal nuovo Dpcm verrà verrà confermato il modello delle tre fasce gialla, arancione e rossa, a cui si dovrebbe aggiungere un quarto colore e quindi fascia: la bianca. Quest'ultima (se impiegata) indicherà una condizione di contagi estremamente bassa. In questo caso, ad esempio, palestre, teatri e piscine potranno riaprire e gli spostamenti saranno liberi. Ad ogni modo, ad oggi, nessuna regione sembra ancora poter adempiere i requisiti stabiliti per entrare nella fascia bianca.

IL FINESETTIMANA

Nell'immediato vediamo, invece, quello che potrebbe essere stabilito per il prossimo finesettimana. Si sta valutando l'ipotesi di mantenere la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Si discute all'interno del Comitato tecnico scientifico e dell'esecutivo l'opzione di dichiarare nei finesettimana la zona arancione per l'intero Paese. Questo comporterebbe la chiusura di bar e ristoranti.

QUESTIONE ASPORTO

Il governo valuta infine un'altra misura. Ovvero vietare l'asporto da bar e ristornati, non la consegna a domicilio. Una scelta non facile da prendere visto che la categoria è in ginocchio. Stasera verrà sciolta ogni riserva.

