A calcetto con gli amici non si potrà giocare, ma neanche a basket e pallavolo. Sempre a livello amatoriale. Nessun divieto invece per palestre e piscine. Questo perché la diffusione di particelle di salive che vengono espulse con il respiro, il famoso droplet, aumentano quando si compie attività fisica. E il rischio sale con gli sport di contatto. Ecco quanto stabilisce il nuovo Dpcm.

CALCIO (E TUTTE LE SUE VARIANTI)



Niente più partitelle organizzate con gli amici di calcio, calcetto e calciotto perché catalogati come sport di contatto. Dal Dpcm resteranno fuori professionisti e dilettanti, salvi quindi tutti i campionati.

BASKET E VOLLEY



Stesso discorso vale per le sfide tra amici. Nessuna limitazione per i tesserati. Per la pallavolo in particolare sono considerati ad alto rischio gli incontri ravvicinati sotto rete. Tutte le attività pomeridiane che abbiano attivato i protocolli di sicurezza non verranno limitate dal nuovo Dpcm.

Nuovo Dpcm, stop movida: vietato sostare davanti ai bar dalle 21.

BALLI DI GRUPPO



Il nuovo decreto mette un freno ai balli di coppia e gruppo in cui i contatti sono inevitabili. Restano “salve” le altre discipline come ginnastica ritmica, artistica o danza classica.

FOOTING



Si potrà tranquillamente andare a fare una corsetta al parco e senza l’obbligo di indossare la mascherina. Chiarito l’equivoco tra attività fisica e motoria. Per quest’ultima si intende una passeggiata per cui è obbligatorio indossare il dispositivo di protezione.

BOXE E DISCIPLINE DI COMBATTIMENTO



Visto l’alto numero di contatti e l’impossibilità di praticarli con le mascherina, saranno vietati gli sport di contatto come la boxe, arti marziali e discipline da combattimento.

PALESTRE E PISCINE



Per le palestre e le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) si applicano le seguenti regole già in vigore:

- Accesso contingentato e su prenotazione;

- Rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;

- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi;

- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

Per quanto riguarda le piscine valgono le stesse regole delle palestre, a cui bisognerà aggiungerne altre. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Ogni due ore andranno monitorati i parametri del cloro attivo libero in vasca. Prima dell’apertura dell’impianto dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua.

TENNIS E PADEL



Nessun problema per padel e tennis, considerati sport praticabili mantenendo la distanza interpersonale.

