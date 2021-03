Nuovo decreto Covid in arrivo dal governo di Mario Draghi. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? Meglio non illudersi, niente zona gialla: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. «Ma vogliamo riaprire le scuole fino alla prima media, se i dati ce lo consentiranno», ha detto Draghi in apertura della conferenza stampa seguita alla cabina di regia.

