Nuova Zelanda, «Traini ha rivisto il suo gesto, condanna questo attacco»

Luca Traini condannerà questo gesto. Lo dice il legale del 28enne di Tolentino, autore della strage di Macerata, il cui nome è comparso sulle armi usate da Brenton Tarrant nella strage nelle moschee di Christchurch, con il nome inciso sul caricatore. «Luca Traini ha rivisto il suo gesto, lo ha stigmatizzato, e conoscendolo, per come sta vivendo e ripensando a quello che ha fatto, sono certo che condannerà questo gesto».



Nuova Zelanda, manifesto del killer: «Vorrei uccidere più musulmani». La strage annunciata sul forum online

A dirlo Giancarlo Giulianelli, avvocato difensore di Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Il nome di Traini era inciso sui caricatori delle armi usate per la strage nelle moschee in Nuova Zelanda e citato nel manifesto che ha pubblicato online Brenton Tarrant, l'estremista di destra che è stato identificato dalla polizia australiana come il responsabile . «L'accostamento tra la vicenda di Luca Traini e quello che sta accadendo in queste ore in Nuova Zelanda - sottolinea l'avvocato - mi sembra fuori luogo, non vedo un nesso se non il riferimento a un'ideologia di destra».

