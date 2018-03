Morta Nunzia, angelo del terremoto. Pochi giorni fa la telefonata di Papa Francesco

di Massimo Zivelli

Se ne è andata nel giorno del suo onomastico e della festività delle Palme,, la combattiva terremotata di Casamicciola alla quale Papa Francesco aveva dedicato poco meno di dieci giorni fa una lunga telefonata di preghiera e di speranza.Leggi anche -----> La telefonata a casa di Papa Francesco Se ne è andata fra l’affetto dei suoi cari e della sua gente, quella che ha seguito con tanta dedizione e passione, lei, impegnata nelle mille battaglie che la vita ci pone, presidentessa della Catena Alimentare di Casamicciola che ha ben operato nei giorni drammatici del terremoto. Altruista e generosa, Nunzia Mattera ha sempre avuto un pensiero per gli altri: per gli ultimi, per quanti soffrono. E sul letto di morte, colloquiando serenamente con il Papa non si è smentita, anteponendo le difficoltà degli altri al suo stato di malata terminale. Pregando per il Papa, ma chiedendogli di stare vicino alle sofferenze dei terremotati della sua Casamicciola.Memorabile resta nel paese il suo impegno per le case popolari più di recente per gli aiuti che incurante del suo stato ha continuato a portare agli sfollati del terremoto. Il sindaco Giovan Battista Castagna e l’amministrazione comunale di Casamicciola hanno espresso la partecipazione al dolore che ha colpito familiari e parenti tutti per la scomparsa di Nunzia Mattera e intendono ricordare la straordinaria figura di una donna che ha saputo dare tutta se stessa al prossimo, con un impegno e una dedizione verso i più bisognosi assolutamente encomiabile.