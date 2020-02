Notte all'addiaccio, salvati gli alpinisti in difficoltà sulla vetta del Gran Sasso

Sono stati soccorsi gli alpinisti in difficoltà sul Gran Sasso da ieri. Un'intera notte all'addiaccio per due alpinisti 38enni, un uomo e una donna, lei della provincia di Roma e lui del frusinate, che ieri intorno alle 18 hanno lanciato l'allarme dal Corno Piccolo, sul Gran Sasso, a 150 metri dalla vetta. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si è portata in quota nella serata, anche grazie all'ausilio dell'ovovia di Prati di Tivo. L'accensione notturna dell'impianto è stata infatti autorizzata dalla Prefettura di Teramo.



Intorno alla mezzanotte i tecnici hanno raggiunto gli alpinisti, bloccati a circa 2500 metri. Determinante per la richiesta di soccorso la perdita di orientamento dei due, hanno infatti raggiunto l'anticima del Corno Piccolo in ritardo e ormai al tramonto. Per la presenza di ghiaccio lungo tutto il percorso, i tecnici del Soccorso Alpino hanno

attrezzato la discesa fino al sentiero Ventricini procedendo fino alla Madonnina.

