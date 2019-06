È morta nonna Peppa, la più anziana d'Europa: aveva 116 anni e viveva nel Foggiano

È morta all'alba Giuseppina Robucci, per tutti Nonna Peppa, ultracentenaria di 116 anni di Poggio Imperiale, nel Foggiano, la donna più anziana d'Italia e d'Europa. Si è spenta nella casa paterna a Poggio Imperiale, dove era stata trasferita una decina di giorni fa quando le sue condizioni di salute erano precipitate. Fino ad allora aveva vissuto a casa della figlia ad Apricena. «Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina», ha commentato il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloisio.LEGGI ANCHE....> Abruzzesi tra i più longevi del mondo. L'Università cerca l'elisir di lunga vita Nel 2012 Nonna Peppa era stata insignita del titolo di sindaco onorario, per questo ora è in allestimento la camera ardente nella sala consiliare del Palazzo di Città. E per il giorno dei funerali potrebbe essere proclamato il lutto cittadino. Nonna Peppa ha vissuto le due guerre mondiali, nata il 20 marzo 1903. Per anni si è occupata, insieme al marito, del bar del paese. Ha avuto cinque figli - tre maschi e due femmine -, nove nipoti e 16 pronipoti.