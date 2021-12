No vax, famiglia di Testimoni di Geova morta per Covid: stroncati padre, madre e figlia (che lascia due bimbi)

Una famiglia intera morta per il virus. Sono infatti morti nel giro di quattro giorni a causa del Covid padre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati. La tragedia per la famiglia residente nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, è iniziata venerdì scorso con il decesso di Guido Martinelli, 86 anni, che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano di Prato. Un'ora dopo se n'è andata la figlia, Roberta, 53 anni, madre di due figli, ricoverata all'ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Lunedì, invece, ha perso la sua battaglia Vittorina Spadi, la madre ottantenne di Roberta, anche lei ricoverata a Prato.

La famiglia era conosciuta all'Abetone per aver lavorato a lungo nel campo dell'accoglienza e della ristorazione. Guido Martinelli, in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sulla montagna pistoiese, mentre Roberta lavorava in un ristorante all'Abetone. Commosso il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, dopo essere venuto a conoscenza della tragedia che ha colpito il suo territorio. «Sono vicino alla famiglia in un momento così difficile - ha detto il primo cittadino a La Nazione - tutta la comunità si stringe attorno a loro. Voglio esprimere il dolore di noi tutti affinché si sentano meno soli in un momento così duro da affrontare».

Poi il sindaco Marmo ha lanciato un appello alla comunità in considerazione dell'aumento dei casi Covid che stanno colpendo la provincia pistoiese: «Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci e disinfettarci le mani spesso. Utilizzare i presidi che ormai conosciamo fin troppo bene è necessario per chiudere i conti con questa pandemia».

