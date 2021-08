No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato

Una storia incredibile che arriva da Palermo. Una donna, positiva al Covid, è scappata ieri grazie all'aiuto del marito, dall'ospedale Cervello dove si trovava ricoverata, nel reparto di ostetricia Covid, dopo avere partorito. Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti. Dalle prime testimonianze, emerge che la donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una «no vax».

Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna ha lasciato il neonato in ospedale. Sono in corso indagini e le ricerche per ritrovare la donna. Ancora non si conosce bene la dinamica della fuga. In particolare, non è chiaro se la moglie fosse già vestita e pronta nell’attesa del marito oppure se è stato lui, una volta entrato, ad aiutarla per poi fuggire insieme.