No vax, salta stop multe per chi non in regola con vaccini: governo non presenta emendamento a Dl Aiuti

Salta - almeno per ora - lo stop alle multe per gli over 50 non in regola con le vaccinazioni. Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera. Nel pacchetto non è incluso l'emendamento annunciato dall'esecutivo riguardante il congelamento delle sanzioni per i No vax che non hanno portato a termine gli adempimenti vaccinali.

GLI EMENDAMENTI

Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai mutui per la casa per i giovani under 36. Sulla proposta di modifica c'era stato, nei giorni scorsi, l'ok del Mef ma - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - non è escluso che il tema sia trattato in un provvedimento successivo che riguardi tutta la materia.

IL VIA LIBERA DEL MEF

Il ministero dell'economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria,aveva inviato nei giorni scorsi al Dipartimento per i rapporti con il parlamento la proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge aiuti ter in esame alla Camera. La proposta sospendeva fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19.

GLI EMENDAMENTI DEPOSITATI

Il governo ha invece depositato quattro emendamenti al Dl aiuti ter, ora all'esame della commissione Speciale della Camera. Nel pacchetto di modifiche figura, come prennunciato, la trasfusione nel testo della proroga tuttora fissata al 18 novembre del taglio delle accise e dell'Iva sui carburanti, disposta con un altro decreto legge dall'Esecutivo Draghi. Viene inoltre estesa fino a fine anno, per i giovani tra i 18 e i 35 anni, la garanzia all'80% sui mutui prima casa anche nel caso il cui il tasso del finanziamento sia superiore a quello medio trimestrale pubblicato da ministero dell'Economia. Le imprese potranno quindi aderire fino a fine ottobre 2023, grazie alla proroga di un anno, alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo (spostando quindi al 16 dicembre la prima scadenza dei relativi pagamenti). Saranno infine finanziate, in base a quanto disposto dal quarto emendamento, 1.360 domande di finanziamento agevolato e connesso cofinanziamento a fondo perduto presentate a Simest nel quadro del Pnrr. Il Dl aiuti ter arriverà all'esame dell'Assemblea di Montecitorio nel pomeriggio dell'8 novembre (è atteso dal Senato e deve essere convertito in legge entro il 22).