Forlì, no vax muore a 38 anni: ha provato a curarsi a casa con le terapie fai da te

Un uomo di 38 anni, no vax, è morto ieri a Forlì dopo aver contratto il Covid e aver deciso di tentare le cure "fai da te" domiciliari. Poi, con il peggioramento della situazione, si è presentato in ospedale al Bufalini di Cesena in condizioni già serie ed è morto nella mattinata del primo dell'anno. È quanto emerge sul caso da una prima parziale ricostruzione, riportata anche dal Resto del Carino, nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo, confermando solo la mancata vaccinazione.

No vax muore a 38 anni, le cure fai da te

L'uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, fai da te. La sua situazione clinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, ai primi di dicembre, all'ospedale di Forlì.

Complicanze polmonari

Il suo quadro clinico, pur non presentando, a quanto risulta, particolari patologie pregresse, è apparso subito molto compromesso da complicanze polmonari. Il personale sanitario ha tentato ogni terapia possibile ma le condizioni dell'uomo sono peggiorate. Alcuni giorni fa è stato disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove, nonostante il prodigarsi dei medici, l'uomo è deceduto.