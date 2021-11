No vax, l'ultima follia: “Home bar” dal 6 dicembre, spesa in comune e tutti a casa insieme

L'ultima follia dei No vax si chiama Home bar: è una iniziativa lanciata dal popolo No vax e No pass appunto, dal prossimo 6 dicembre. Servirà per eludere legalmente l'introduzione del Super Green pass. Sui social sono centinaia i post condivisi in vista delle festività natalizie e in cui viene spiegato che «gli Home bar sono le case dei cittadini che si organizzano con amici per bere o mangiare qualcosa».

L'unica regola per i partecipanti è di pagare una quota stabilita, per poi rifornirsi al supermercato e organizzarsi come se si fosse al bar o al ristorante. L'appuntamento gira sulle bacheche di gruppi e contatti social del popolo No Vax, impossibilitato secondo le nuove misure dal 6 dicembre - senza immunizzazione o avvenuta guarigione - ad accedere a bar e ristoranti. Ma tra i post viene chiarito: «Non è nulla di illegale, è solo il ripristino delle serate tra amici».