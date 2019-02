​La madre è No Vax, per vaccinare la bimba di 4 anni arrivano i carabinieri

#Sassari: madre #novax costretta a vaccinare la figlia di 4 anni dai carabinieri https://t.co/4dkSdOg0a7 — Vistanet (@VistanetCA) 15 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma è una, perla figlioletta è servito l'intervento dei carabinieri. Accade in provincia di, dove una bimba diè stata vaccinata solo grazie ai militari e all'ufficiale giudiziario, che hanno bussato a casa della madre - contraria ai vaccini - per far rispettare una sentenza del Tribunale di Nuoro con cui un anno fa il giudice autorizzava il papà della bimba a «far effettuare le vaccinazioni obbligatorie anti morbillo, anti rosolia e anti parotite, come prescritte dal Decreto Legge 73/2017, e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire alla minore di frequentare la scuola dell'infanzia».