No Green pass a Milano, la diretta. Tensioni con la polizia: corteo bloccato

Viene definita «cruciale», la giornata di oggi in piazza, a Mliano, dagli attivisti No vax e No green pass che si scambiano messaggi sulle varie chat movimentiste. «Oggi bisogna dimostrare che non molliamo - scrivono - dopo che lo scorso sabato la pioggia e una concomitante manifestazione hanno diviso la piazza». E sull'ipotesi di manifestare in altri luoghi, ventilata nei giorni scorsi, più di un organizzatore precisa «non ora», «non è il momento». Dal canto suo la Questura ricorda che non essendo state in alcun modo preavvisate, le manifestazioni di oggi ricadono nell'ordinanza prefettizia che le permette solo in forma di presidio, e non in piazza Duomo essendo un giorno prefestivo.

È apparentemente tornata la calma, in piazza Duomo a Milano, dopo oltre un'ora di tensioni, corse, spintoni e urla con le forze dell'ordine in continuo e affannoso movimento per tamponare i gruppi di manifestanti. Non si registrano né feriti né contusi, a parte qualche persona scivolata a terra o strattonata durante le fasi più concitate. «Qui nessuno ha striscioni - dice un agente - è difficile distinguere i manifestanti dalla gente comune che affolla il Duomo».