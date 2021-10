No Green Pass, 12 arresti dopo gli scontri a Roma: anche vertici Forza Nuova Castellino e Fiore

Sono stati arrestati nel corso della notte i vertici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino per gli scontri di ieri nel Centro di Roma. Hanno capitanato e fomentato già da piazza del Popolo le oltre 5mila persone che hanno preso parte al sit-in contro il Green pass divenuto poi manifestazione non autorizzata e guerriglia urbana nelle strade del Centro. Portati in Questura in serata e sottoposti a fermo sono stati arrestati nel corso della notte insieme ad altre 10 persone. Il bilancio, partito da quattro arresti, con il passare delle ore è via via aumentato. Restano ancora al vaglio diverse posizioni.

APPROFONDIMENTI ROMA No Green pass, scontri violenti a Roma. Devastata la sede Cgil, la... LO SCENARIO No Green pass, tam tam su Telegram per preparare il blitz a Roma.... ROMA Corteo no Green Pass, l'urlo dei manifestanti:... ROMA Roma, manifestazione No Green pass: in piazza anche militanti Forza... ROMA No Green Pass, i dimostranti forzano i blocchi: tensioni con la... LA GIORNATA No pass a Roma, da Salvini a Meloni condanne alle violenze. Draghi:... NEWS Scontri no Green pass a Roma, si teme escalation nella settimana... ROMA Piazza del Popolo manifestazione No Green Pass (foto... LA GIORNATA Roma, no Green pass assaltano sede Cgil: manifestante lancia bidone... LE DISPOSIZIONI Statali e Green pass: le regole per tornare in ufficio. Niente smart...

Scontri no Green pass a Roma, si teme escalation nella settimana dello sciopero e del G20

Cgil, dopo l'assalto il sindacato apre tutte le sedi. Sabato manifestazione a Roma

No Green pass, tam tam su Telegram per preparare il blitz a Roma. Viminale, flop della linea morbida