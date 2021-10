No Green pass a Milano, la manifestazione in diretta. Tensioni con la polizia: l'obiettivo è la sede Rai

Il corteo No Green pass a Milano sta marciando da piazza Fontana diretto verso piazza Duomo. La sede della Rai, in corso Sempione, è l'obiettivo della manifestazione, che sta sfilando con tanto di fumogeni per le vie del centro, tra turisti e cittadini in Duomo per lo shopping. Molti gli striscioni e i cartelli contro il sindacato. «Landini babbeo il popolo in corteo», «Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi», «Solidali con i portuali di Trieste» sono solo alcuni degli slogan nel corso del tredicesimo sabato di agitazione.

Momenti di tensione squando un gruppo di manifestanti si è staccato dalla testa del corteo deviando dal percorso, nel tentavi di sorprendere gli agenti in tenuta anti sommossa che, tuttavia, sono riusciti a bloccare i manifestanti. Il gruppo è stato riportato all'interno del corteo principale.

l corteo sta attraversando le vie della città creando numerosi disagi al traffico visto che la trattativa per un percorso autorizzato tentata in questura ieri è fallita, dopo che i manifestanti avevano chiesto la revoca dei Daspo già emessi nelle precedenti occasione. È questo infatti il 13/o corteo No Green Pass che si svolge a Milano, ed è decisamente più partecipato rispetto ai precedenti visto che la coda è distante alcuni chilometri dal gruppo di testa che sta per arrivare a Porta Nuova. Sempre controllati dalle forze dell'ordine, i manifestanti stanno percorrendo i viali della circonvallazione interna della città, bloccando le macchine e invitando gli automobilisti fermi a partecipare alla protesta. Deviato anche il traffico dei mezzi di superficie.