Era uscita sabato sera con un'amica, per passare una serata in compagnia degli amici. Ma non ha più fatto ritorno a casa. Non si hanno più notizie di Nicoletta Indelicato, una ragazza di 25 anni di Marsala (Trapani). A lanciare l'allarme, oltre alla famiglia, è anche il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. «Con rammarico apprendiamo che da domenica notte non si hanno più notizie di una giovane marsalese che risiede assieme ai suoi genitori nel centro urbano

Nicoletta che nella notte fra sabato e domenica dopo essere uscita con un'amica non ha fatto più rientro a casa. I genitori in grande apprensione hanno presentato denuncia

dice il sindaco sui social.



VERTICE IN PREFETTURA

Su questa scomparsa si è tenuto stamattina un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell'Ordine, nel quale è stato deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini. Chi è in grado di dare notizie, pertanto, può contattare Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale». Oggi c'è stato un vertice in Prefettura, a Trapani, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».»,