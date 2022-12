Nicoletta Golisano, uccisa a Roma. Il post di Giorgia Meloni: «Era un'amica sincera e una mamma protettiva, non è giusto morire così»

«Nicoletta era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a Roma». Lo ha scritto sul suo profilo facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il premier conosceva quindi una delle vittime della sparatoria di Roma, Nicoletta Golisano, nata a Civitavecchia il 2 novembre del 1972 e residente nel Consorzio Valle Verde. La donna, una commercialista, si trovava alla riunione di condominio in qualità di revisore, come affermato in un post dall'Adc nazionale, organizzazione sindacale rappresentativa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Giorgia Meloni, il post su Facebook per l'amica Nicoletta

«Nicoletta era mia amica. Lascia il marito Giovanni e uno splendido bambino di dieci anni, Lorenzo. Con la sua, altre famiglie, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza, sono state distrutte», ha aggiunto Meloni. «L'uomo che ha ucciso queste tre donne innocenti, e ha ferito altre tre persone, è stato fermato e spero la giustizia faccia quanto prima il suo corso. Il poligono dal quale aveva sottratto la pistola (il porto d'armi gli era stato rifiutato) è sotto sequestro», ha proseguito.

La parola "giustizia"

«Eppure - ha concluso il premier - la parola "giustizia" non potrà mai essere accostata a questa vicenda. Perché non è giusto morire così. Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così. A Dio Nico. Ti voglio bene».