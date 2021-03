A causa di condizioni metereologiche avverse, bufera di neve e vento forte, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” nel tratto tra il km 126 e 135, tra i comuni di Rocca Pia (L’Aquila) e Roccaraso (L’Aquila).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.