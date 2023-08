Nerone è in Italia, l'anticiclone porta caldo africano e afa: le temperature "decollano" oltre i 40°. Allerta per Ferragosto

Dopo qualche giorno di respiro, Nerone è qui.

Non parliamo del quinto imperatore romano, a cui il caldo e le fiamme piacevano (visti i suoi trascorsi storici), ma dell'anticiclone protagonista di questa estate. L'Italia sarà attraversata da due fasi: dapprima al Centro-Nord poi, da meta della prossima settimana, anche al Sud.

Nerone arriva in Italia, temperature oltre i 40 gradi: da quando e quanto durerà il caldo afoso. Le previsioni

Il caldo che (ri)avanza

L’anticiclone africano negli ultimi giorni ha stazionato sulla Spagna portando massime record fino a 46,8° a Valencia e in Andalusia. In queste ore si sta espandendo verso l’Italia centro settentrionale e nel weekend toccheremo 35 gradi a Bolzano e Firenze, 34 a Ferrara, Pavia e Terni con 33 in aumento a Bologna e Roma. Il caldo di questo weekend, dunque, non presentera numeri confrontabili a quelli ’stratosfericì di luglio (48° in Sardegna il 24 del mese), ma sara accompagnato da un maggior tasso di umidita: sono previste condizioni di elevato stress biometeorologico per la combinazione di calore e umidita. Nel dettaglio, dalle prossime ore assisteremo ad un graduale aumento termico: gia oggi sono previsti picchi di 34-35degC al Centro-Nord con 38 gradi nelle zone interne della Sardegna.



Ferragosto infernale?

Ma il vero caldo divampera con Nerone da domenica in poi: entro Ferragosto arriveremo a 40 gradi in Sardegna, 37 a Firenze per piu giorni, mentre a Roma il caldo sara spesso opprimente a causa dell’afa.

Insomma, la prima fase di caldo colpira soprattutto il Centro-Nord: a Ferragosto la massima di Palermo sara di 30°, mentre la massima di Milano sara 35°. La seconda fase di caldo africano, invece, investira anche il Sud dove potrebbe insistere anche fino a fine mese: la persistenza di Nerone e la sua tenacia destano dunque un pò di allarme. Ma ora vediamo nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni

VENERDI' 11 AGOSTO

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con modeste velature in transito nel corso nella prima parte della giornata; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti nelle zone montuose, ma senza precipitazioni. Temperature in aumento, superiori alla norma nei valori diurni, in generale compresi fra 28 e 33 gradi, ma con locali picchi di 34 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti moderati settentrionali su Puglia, Basilicata e Mar Ionio, deboli altrove. Mari: mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo.

SABATO 12 AGOSTO

Nord: In questo giorno arriva l'anticiclone africano Nerone pertanto il bel tempo sarà prevalente e il caldo in aumento. Più nubi sui confini. Centro: Con l'anticiclone Nerone il sole sarà prevalente, le temperature massime saliranno fino a toccare punte di 34 35 gradi su Toscana e Lazio. Sud: Le nostre regioni sono protette dall'alta pressione e così anche in questa giornata il bel tempo sarà prevalente dappertutto.

DOMENICA 13 AGOSTO

Nord: La giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente e dal caldo in aumento. Attesi alcuni temporali lungo i confini alpini. Centro: In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature massime avranno picchi di 36 gradi, specie in Toscana. Sud: In questo giorno avremo un cielo prevalentemente sereno. Soffieranno ancora venti deboli da nord che mitigheranno le temperature massime.