Neonato perde peso e vomita, medici scoprono che stava morendo di fame per una dieta al latte di mandorle

Neonato stava morendo si fame, i medici scoprono che seguiva una dieta a base di latte di mandorle. A raccontare la storia a Insider è la nutrizionista pediatrica Marina Chaparro, che lavorava in un ospedale pediatrico di Miami circa cinque anni fa quando un bambino fu ricoverato con sintomi tra cui perdita di peso e vomito. Il bambino aveva la chetoacidosi, una condizione potenzialmente fatale che si verifica quando il corpo inizia a scomporre gli acidi grassi per produrre energia, rilasciando chetoni e rendendo il sangue pericolosamente acido.

Farmaci introvabili, il piano del ministero per evitare ricette che prescrivono terapie non disponibili

Neonato muore di fame per dieta a base di latte di mandorle, il ricovero

Inizialmente, Chaparro e i suoi colleghi medici, che lavoravano nell'unità di endocrinologia pediatrica, pensavano che il bambino avesse il diabete di tipo 1, un comune colpevole di chetoacidosi. Ma dopo una serie di test hanno appreso che le condizioni del bambino non erano causate dal diabete, ma dalla fame: sua madre gli stava dando da mangiare una dieta a base di latte di mandorle, presumibilmente basata su consigli medici non validi che aveva trovato online.

Chaparro, che ora gestisce i propri bambini bilingue e la pratica nutrizionale familiare, ha detto che la storia le è rimasta impressa nel corso degli anni perché illustra i pericoli della disinformazione medica, qualcosa che è diventata più diffusa solo negli ultimi anni.

Perché il latte materno è insostituibile

Mentre il latte di noci può essere integrato nella maggior parte delle diete dei bambini, non ha i nutrienti giusti per sostituire il latte materno o la formula nei bambini sotto 1, secondo l' American Academy of Pediatrics. Nemmeno il latte di mucca o altri sostituti del latte non caseari. La formula per bambini è "davvero difficile da rifare, è davvero difficile avere quell'equilibrio che gli scienziati del cibo stanno studiando da anni", ha detto Chaparro in un webinar ospitato dalla California Strawberry Commission . "Per non parlare del rischio di contaminazione incrociata e infezione" quando si crea la propria formula.

La mamma del bambino "stava facendo del suo meglio", ha aggiunto Chaparro, e probabilmente pensava che, poiché il latte di mandorle funzionava per lei, faceva bene al suo bambino.

Come sta il bambino

Chaparro ha detto che il bambino ha finito per stare bene ed è stato dimesso dopo alcuni giorni di alimentazione con una formula appropriata. Ma l'esperienza ha fatto capire a Chaparro "quanto a volte arrivano in profondità nella nostra cultura questi messaggi dietetici, e li ascoltiamo e talvolta li traduciamo ai nostri figli e alle nostre famiglie", ha detto. "Questo è il caso in cui sono tipo, 'Questo potrebbe essere davvero pericoloso".

Il pericolo delle ricette online

Altri genitori si sono rivolti a ricette su Internet per formule fatte in casa più recentemente, alla luce della carenza di formule dell'anno scorso . Il dottor Owais Durrani, un medico del pronto soccorso del Texas orientale, aveva precedentemente parlato con Insider delle conseguenze, come letargia e convulsioni, a cui ha assistito in prima persona.

In alcuni casi, ha detto, i genitori hanno annacquato le loro formule nel tentativo di farle durare più a lungo, ma questo compensa l'equilibrio elettrolitico, che può portare a un basso contenuto di sodio nei neonati. Ciò, a sua volta, può ridurre il volume del sangue dei bambini, causando bassa pressione sanguigna e livelli di ossigeno circolante potenzialmente letali. "Una formula è essenzialmente regolata strettamente come qualsiasi farmaco prescritto quando si tratta degli ingredienti in essa contenuti per assicurarsi che i reni di un bambino si stiano sviluppando, il loro fegato, i loro elettroliti - tutto il resto è in un ottimo equilibrio", ha detto. "Non sono resistenti come un adulto che potrebbe stare al sole per 12 ore e disidratarsi: per la maggior parte staremo ancora bene, ma per un bambino non è così", ha aggiunto Durrani. "Ogni elettrolita, ogni componente, ogni minerale in quella formula è molto importante." Di fronte alla carenza, Durrani ha raccomandato ai genitori di passare ad altri marchi disponibili, se possibile, o di chiedere campioni di formula al pediatra o all'ospedale locale.

"Siamo qui per aiutare. Non allontaneremo un bambino affamato dal pronto soccorso. Ci assicureremo che quando quel bambino sarà dimesso, ci sarà un qualche tipo di piano in atto", ha detto Durrani. "Ma per favore non usare nessuna di queste altre opzioni perché ciò può portare a problemi potenzialmente letali."