Palermo, neonato e bambino di 11 anni ricoverati in gravi condizioni per il Covid

Due bambini gravi in ospedale a Palermo a causa del Covid . C'è ansia al Di Cristina per le condizioni dei due piccoli. Si tratta di un neonato di appena due mesi e di un altro bimbo di undici anni. «Purtroppo ci stiamo occupando di due casi gravi. Anche i bambini si ammalano. È quindi necessario, se i piccoli sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinino», dice la dottoressa Marilù Furnari, responsabile della direzione medica dell'Ospedale dei Bambini.

I due bambini hanno altre patologie

I due bambini hanno patologie prefresse. «Sottolineo che solo con la vaccinazione di massa possiamo impedire il dilagare della variante Delta e delle varianti in genere ed ottenere l'immunità di gregge. E oltre agli anziani ai devono vaccinare i ragazzi per poter andare a scuola in sicurezza».