Morto il neonato di 15 giorni ferito in un incidente stradale: la mamma era alla guida dell'auto

Un neonato è morto in seguito alle ferite riportate in un grave incidente stradale. Il bimbo di 15 giorni appena era nell'auto guidata dalla madre che si è ribaltata in un campo a Pozzolengo, in provincia di Brescia, nella giornata di martedì. Il bambino è rimasto ferito nell'incidente, le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate. E dopo due giorni è morto.



