I contagi continuano a salire, ma oggi a Roma, in pieno Centro, c'è chi scende in piazza per dire che il Covid-19 non esiste. Si prevede caos dalle 16 alle 20 davanti alla Bocca della Verità dove si terra la manifestazione contro la «dittatura sanitaria» nell'emergenza coronavirus. In circa duemila saranno al cosiddetto raduno negazionista del Covid: dal Popolo delle mamme che protestano formalmente contro il decreto della ministra Lucia Azzolina e il vaccino imposto dall'ex ministra Beatrice Lorenzin, all'estrema destra di Forza Nuova di Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Ma ci saranno anche albergatori, bikers e tassisti. L'ordinanza del questore Carmine Esposito ha previsto la security con bonifiche, servizi in divisa e in borghese della Digos. «Siamo in guerra e chi ce la sta dichiarando non sta risparmiando nessuno», si legge su una delle pagine social dedicate alla manifestazione che inizialmente si doveva svolgere in piazza del Popolo.A un certo punto si pensava anche al Circo Massimo ma il numero di partecipanti più esiguo rispetto al previsto ha fatto ripiegare su Bocca delle Verità. Agenzia per la Mobilità fa sapere che «in caso di occupazione della sede stradale di via dei Cerchi, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, deviazioni o brevi stop potranno interessare le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781». I contagiati intanto aumentano: secondo l'ultimo bollettino della cabina di Regia dell'assessorato alla Sanità della Regione ieri si sono registrati 171 casi nel Lazio, 106 a Roma e zero decessi. Sono stati 12 mila i tamponi effettuati, zero i decessi. Continuano ad avere un'ampia incidenza i casi di rientro con i link dalla Sardegna che a Roma e provincia sono stati 63. Sono risultate positive anche persone tornate da Romania, Francia e Ungheria). «Andiamo avanti - ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - con un milione di test rapidi per ripartire in sicurezza». Polemiche sulla manifestazione. Per Nicola Zingaretti «è una follia allo stato puro che a Roma ci sia una manifestazione di negazionisti del virus. Il Covid non si nega, si combatte». Per D'Amato «è uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo». «Scenderanno in piazza degli irresponsabili» ha detto il sindaco Virginia Raggi.